Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

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За словами народного депутата Ірини Геращенко, те, що відбувається під стінами Верховної Ради, не витримує навіть найлегшої перевірки на моральність, - про це інформує портал replyua.net з посиланням на допис, опублікований політикинею у соціальній мережі.Так, Геращенко зауважує, що мала нагоду сьогодні побачити в одному з випусків новин кадри, від яких у неї перехопило подих. Справа в тому, що якийсь молодик взявся ображати народного депутата Юлія Мамчура, який виходив з дверей Верховної Ради. Цілий натовп, агресивний, нахабний, нервовий, взявся принижувати героя.Чи відрізняється цей натовп від «зелених чоловічків», проти яких Мамчур у страшні і напружені дні весни 2014 виходив у Криму без зброї? Можна заперечити, що молодики під Радою не знають героїчного військового в обличчя, але це лише підтверджує, що у 2014 році вони були десь далеко і явно там не вболівали за Україну, - наголошує Геращенко. Нагадаємо, що полковник та військовий льотчик Юлій Мамчур став одним із символів українського спротиву окупації в Криму – він не тільки не зрадив присязі, але і зміг вийти з окупованого Криму. Згодом був обраний народним депутатом Ради восьмого скликання від Блоку Петра Порошенка.