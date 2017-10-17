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Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання
За словами відомого волонтера і блогера Романа Доніка, є чимала різниця між мітингами, які ми бачимо щодня, і протестами, які трапляються нечасто, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що був за своє життя на двох мітингах. Обоє відбулись у 13 році, один – у Харкові, другий - у Києві. І він брав участь у двох Майданах – у 2004 та у 2013-2014 роках. Саме тому він може з певністю говорити про те, чим відрізняються ці два явища. Зокрема, існують професійні мітингувальники, які володіють технологією таких масових зібрань. У них є звукова апаратура, автобуси, прапори та спеціальні люди, які створюють масовку та розважають натовп. Такі фахівці живуть від мітингу до мітингу, і це нормально – кожен заробляє так, як може.

Протест полягає не у кричалках, сутичках з поліцією чи спробах влаштувати бійку. Протест – це мовчазна та сувора готовність тисяч і тисяч людей, які готові померти за свої принципи і переконання. Цих людей не цікавлять політика, партійні вожді чи гроші. Протест – це коли не існує інших способів відстояти своє майбутнє, яке руйнують просто на очах. Протест стається, коли влада ворожа і не йде на діалог. Звісно, насильство може стати частиною протесту, але виключно для того, щоб цей протест захистити. Тому якщо когось із сьогоднішніх «активістів» поб’ють – навряд чи хтось перейматиметься. Це просто професійні ризики, які несуть мітингувальники на зарплатні. Неможливо зробити революцію без протестних настроїв. Тому нехай «опозиціонери» не беруть багато грошей у замовників – «революції» не буде. Ті, хто здатний її зробити, зараз зайняті іншими справами і не прийдуть, - прогнозує Донік.
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