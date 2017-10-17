Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Народний депутат Ірина Геращенко на власній сторінці в соціальній мережі поставила кілька емоційних питань, які стали підсумком сьогоднішніх подій під стінами Верховної ради та в самому парламенті, - про це інформує видання replyua.net.Так, Геращенко цікавиться, чому розгляд законів про медичну реформу – це «зрада», і варто блокувати роботу ВР за те, що вона посміла поставити цей проект на порядок денний? Крім того, нардеп наголошує, що завжди підтримувала скасування депутатських імунітетів, але чому варто голосувати за цей проект саме сьогодні, а не 19 жовтня, як то передбачає регламент Ради? Чому сталось так, що всі ці «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від того, що принижують інших людей? Навіщо вони влаштовують балаган з хамством, криками, вириванням мікрофонів та «коридорами ганьби» для «негідних депутатів»? Чому ці політики настільки нетерпимі до думки, яка відрізняється від їх власної?Чому всі ці «народні вожді», які навіть до вбиральні ходять з охороною, дозволяють своїм фанам бити і принижувати людей? Геращенко нагадує, що на Майдані не били навіть антимайданівців, які забрідали на чай. Саме це і відрізняло Майдан від сьогоднішнього балагану під стінами ВРУ. Чому депутатів, які чесно робили сьогодні свою роботу, принижували і не випускали з приміщення ВРУ? Як це вплине на ефективність роботи парламенту, якщо нардепи просто бояться зайти до приміщення Ради, бо навколо неї на них чатують агресивні молодики? Крім того, блогер нагадує, що і поліграфія, і намети потребують чималих фінансових витрат. Але на них нардепи коштів не шкодують, як і на димові шашки та на оплату масовки на власних мітингах. У той же час, на аукціони, які збирають кошти для родин українських бранців у РФ, приходять один-два нардепи. Власне, все це риторичні питання. Залишається лише сподіватися, що українці розуміють очевидне, - зауважує Геращенко.