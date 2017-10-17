Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

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За словами блогера Кирила Сазонова, він ладен піти проти політичного мейнстриму і вимагає, щоб народні обранці залишили собі свої депутатські імунітети, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на Site.ua.Зокрема, блогер цікавиться, чи дійсно нардепи хочуть повністю скасувати свої імунітети? Чи усвідомлюють вони всі ризики, які перед ними постають у разі повного скасування депутатської недоторканості? Адже здоровий глузд має їм нагадати, що керівник правоохоронного органу, який здійснює левову долю проваджень проти них, призначається президентом, а це за умов нашої судової системи відкриває широке поле для тиску та маніпуляцій.Можливо, нардепи вірять, що Порошенко не стане виходити за межі розумного і влаштовувати політичні переслідування. Але чому вони не хочуть подумати хоча б на пару кроків вперед? Хто може гарантувати, що наступним главою держави не стане якийсь умовний Янукович, який захоче контролювати всіх і кожного? За таких умов 90% ради стануть керованими з Банкової ляльками, незважаючи на те, чи вчиняли вони якісь правопорушення, чи ні. Звісно, якість парламенту викликає багато питань, але депутатів хочеться бачити різними і не заляканими – інакше ризикуємо перетворитись на Росію, - переконаний блогер.