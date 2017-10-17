Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію



Як наголошує блогер, який дописує у соціальній мережі під псевдонімом Джон Сміт, сьогоднішні мітинги яскраво показали, на що саме спрямовували зусилля їх організатори, - про це інформує видання replyua.net.



Зокрема, блогер наголошує, що прогнози, які лунали в мережі, несподівано справдились. «Мирні мітингувальники» дійсно почали зіткнення з правоохоронцями, а потім, скориставшись таким приводом, вирішили розгорнути намети під парламентом. Ну що ж, можна радіти: зараз росіянці та грузини зроблять неукам-українцям Майдан: поганих вождів скинуть, а хороших поставлять. Звісно, «хороших» і «поганих» у власному розмінні.



У процесі «повалення влади» ці люди за нізащо пробили голову поліцейському-учаснику

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Як наголошує блогер, який дописує у соціальній мережі під псевдонімом Джон Сміт, сьогоднішні мітинги яскраво показали, на що саме спрямовували зусилля їх організатори, - про це інформує видання replyua.net.Зокрема, блогер наголошує, що прогнози, які лунали в мережі, несподівано справдились. «Мирні мітингувальники» дійсно почали зіткнення з правоохоронцями, а потім, скориставшись таким приводом, вирішили розгорнути намети під парламентом. Ну що ж, можна радіти: зараз росіянці та грузини зроблять неукам-українцям Майдан: поганих вождів скинуть, а хороших поставлять. Звісно, «хороших» і «поганих» у власному розмінні.У процесі «повалення влади» ці люди за нізащо пробили голову поліцейському-учаснику АТО – просто ця людина стояла на їх шляху. І не варто вважати, що когось вони пожаліють – хоча б тому, що їм байдуже до решти населення, його сподівань та інтересів. Варто нарешті усвідомити, що це не українці з іншими поглядами. Це не українці-корисні для Кремля ідіоти. Це люди, які цілеспрямовано досягають своєї мети: руйнують Україну зсередини. Собою вони пишаються, а нас ненавидять і зневажають за те, що ми дозволяємо їм вільно орудувати у нашій державі, - наголошує блогер.