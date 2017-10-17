Блогер: ось вони, справжні патріоти

Блогер та письменник Дмитро Вовнянко на персональній сторінці в соціальній мережі оцінює дії так званих протестувальників, які розмістились сьогодні, сімнадцятого жовтня 2017 року, під стінами українського парламенту, - про це інформує портал replyua.net.
Так, блогер нагадує, що у другій половині дня під стінами Верховної Ради розпочались заворушення, які переросли у сутички мітингувальників з правоохоронцями. У ході бійки протестувальники проломили голову поліцейському. Звісно, постраждалого правоохоронця відразу обізвали «псом Авакова», навмисне забувши, що він є учасником АТО.
Відтак удванадцятьох мітингувальники накинулись на літнього народного депутата Олега Барну. Блогер нагадує, що у цього політика доволі буремна кар’єра: він був учасником Революції на граніті, тривалий час займався правозахисною роботою, перебував в опозиції до режимів Леоніда Кучми та Віктора Януковича. Останнім часом Барна постраждав від нападів «Беркуту» на Євромайдані, в якому він брав активну участь, а після цього воював у якості добровольця в зоні проведення Антитерористичні операції. Так, з учасників сьогоднішнього мітингу патріотизм просто випирає, - зауважує Вовнянко.