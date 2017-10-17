Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

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За словами письменника та блогера Яна Валетова, сенс сьогоднішнього мітингу полягає виключно у спробі дестабілізувати ситуацію, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, письменник наголошує, що всі три вимоги, які поставили сьогоднішні мітингувальники парламенту, вже давно оформлені в законопроекти, які збирають пил у комітетах ВРУ. От тільки розглядати їх ніхто не збирається – і навряд чи збереться. Тобто, протестувати наші «народні обранці» можуть залюбки, а винести законопроект на розгляд – зась.Власне, опозицією в нас називаються ті, кого свого часу відігнали від корита, до якого вони шалено хочуть повернутись. Що Радикальна партія, що «Батьківщина», що «Самопоміч» були членами коаліції поки їм це було вигідно: щойно закінчились гроші, вони оголосити себе крайньою опозицією. Вся ця боротьба бджіл проти меду, результатом якої стає зруйнований вулик, доволі сильно набридла. Тим більше не хочеться, щоб на наших спинах клоуни і негідники приїхали до бюджетних потоків. Нехай хтось інший допомагає їм у цій безглуздій справі – прибічники знайдуться. Тому не варто спішити і міняти шило на мило, - закликає Валетов.