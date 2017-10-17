Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

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За словами політичного аналітика Тараса Чорновола, вже всі мали змогу переконатись у неадекватності учасників сьогоднішнього мітингу, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, оприлюднений експертом у соціальній мережі.Зокрема, Чорновіл вказує на кілька ознак того, що сьогоднішній мітинг під Радою не має нічого спільного з народним волевиявленням. По-перше, вже чимало журналістів зафіксували факти оплати учасникам заходу. Крім того, напередодні було затримано охоронців Давида Сакваредідзе, які намагались до мітингу купити автомати та гранатомети, та виявлено арсенал зброї, який ймовірно належить Семенченку. Можливо, тільки завдяки пильності СБУ вдалось поки-що уникнути кривавих провокацій.Після того, як виявилось, що заявлені вимоги вже внесені до порядку денного ВР, переважна більшість «платних» учасників покинула місце збору. У решти почали здавати нерви. Наприклад, істеричний Парасюк знову розмахував ногами у бік правоохоронців. Відбулась бійка на Грушевського. Відтак, особа без громадянства наказала встановлювати намети, а слухняні хохли побігли все виконувати. Як кажуть деякі поінформовані особи, якщо «мітинг» протримається хоча б три дні, то Коломойський подвоїть оплату. На фоні цієї фантасмагорії виникає закономірне питання: коли Порошенко виконає міжнародні зобов’язання України перед Грузією, пов’язані з наданням правової допомоги? Чому ми й досі спостерігаємо це національне приниження, коли тупі українські аборигени зазирають в рота заїжджому місіонеру? Вимагаю від Порошенка вимоги про екстрадицію – Міші пора додому, - наголошує Чорновіл.