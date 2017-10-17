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Блогер розповів чи стане ця осінь останньою для діючої влади

Блогер розповів чи стане ця осінь останньою для діючої влади
За словами блогера Романа Шрайка, навіть сьогоднішній мітинг під стінами ВР не зібрав великої кількості учасників – незважаючи на широку рекламу всіма можливими засобами інформації. Чому так сталось інформує видання replyua.net з посиланням на допис, який оглядач розмістив у соціальній мережі.

Так, блогер констатує, що бажання протестувати є у багатьох, проте мало хто приходить на такі протести. Звісно, є пасивна більшість, яка не ходить на акції, адже її цікавлять виключно зарплати/пенсії і ціни. З іншого боку, активна меншість теж не надто сильно горить бажанням прийти на мітинг, незважаючи на те, що загалом вимоги, озвучені організаторами мітингу, підтримує. Чому так відбувається?

Якщо відкинути аргументи на кшталт «не той час», «не ті організатори» тощо, то залишиться єдина відповідь: не тягне. Не тягне по тій простій причині, що для активної позиції в таких мітингах варто або вірити, що мітинг може щось змінити, або ж просто ненавидіти владу. Янукович і його прибічники викликали ненависть, і тому, незважаючи на розчарування і мітингах і відсутність віри в те, що вони можуть на щось вплинути, на масові заходи люди все-ж виходили. Поточна влада дописувачем сприймається як не надто гарна, але не ворожа, і повалити її в нього бажання не виникає. А мораль така: якщо поточна влада не буде вести себе нерозумно, не влаштовуватиме провокацій та не зловживатиме силою, то вона спокійно доживе до чергових виборів, а всі крики про «імпічмент» та «останню зиму цієї Ради» так і залишаться криками, - прогнозує блогер.
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