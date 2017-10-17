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На розгляд ВР подано законопроект про скасування депутатської недоторканості

На розгляд ВР подано законопроект про скасування депутатської недоторканості
Глава української держави Петро Порошенко вніс на розгляд депутатів Верховної Ради проект закону про внесення змін до Основного закону щодо скасування недоторканності депутатів парламенту. Як інформує replyua.net, відповідний проект закону №7203 зареєстрований в Раді сьогодні, 17 жовтня.

У відповідності до ініціативи, передбачається внесення змін до статті 80 Конституції. Ініціатива була оформлена у наступній редакції: «Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп».

Нині діюча редакція Конституції, згідно зі статтею 80, передбачає, що депутатам Ради гарантується депутатська недоторканність. Таким чином, вони не несуть юридичної відповідальності за результати голосування чи висловлювання в парламенті та його органах (за винятком відповідальності за образу чи наклеп), а також не можуть бути без відповідної згоди парламенту притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.
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