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Блогер: вимоги організаторів завтрашнього мітингу прекрасні, але є три «але»

Блогер: вимоги організаторів завтрашнього мітингу прекрасні, але є три «але»
За словами блогера Дениса Андруса, мітинг, призначений на 17 жовтня – це реалізація конституційного права людей на свободу мирних зібрань, але він пов'язаний з низкою проблем, - про це виданню replyua.net стало відомо з допису оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що вимоги тих, хто завтра збиратиметься в урядовому кварталі, прекрасні: скасування депутатської недоторканості, зміна виборчого законодавства та створення антикорупційного суду. Здавалося б, все це прекрасно, але є три «але». По-перше, законопроект про скасування депутатської недоторканості ще у 2015 році внесено «головним баригою держави» Петром Порошенком. За його ідеєю, скасування депутатських імунітетів почне діяти тільки для наступної ради – з 2020 року. Це логічно, адже мало хто з народних обранців проголосує за скасування недоторканості для себе самого.

По-друге, реформа виборчого законодавства лежить у надрах парламенту ще з 2014 року – і чомусь полум’яні організатори завтрашнього мітингу з числа депутатів не проявили до нього жодного інтересу. По-третє, проект закону про створення антикорупційних судів авторства тих самих «полум’яних революціонерів» вже пройшов експертизу у Венеціанській комісії. Висновок міжнародних експертів був невтішним: проект порушує не тільки міжнародні стандарти, а і нашу власну Конституцію. Тому, наскільки б гарно не звучали вимоги, насправді йдеться виключно про популістський шабаш, - зауважує блогер.
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