Донік: рецепт для вирішення більшості наших проблем один

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За словами відомого волонтера та блогера Романа Доніка, популісти дають своєму електорату прості рішення, але вже давно відомо, що прості рішення не працюють, - про це інформаційному порталу replyua.net стало відомо з допису оглядача, опублікованого ним у соціальній мережі.Так, Донік нагадує, що переважна більшість людей, наділених в Україні правом голосу, хочуть простих рішень. Вони не хочуть слухати про проблеми, про комплексне їх вирішення, про концепції і стратегії – їм це не цікаво. Вони не хочуть напружуватись, а тому чекають що прийде хтось хороший і зробить так, що їм стане добре.Ці люди розуміють, що для того, щоб побачити реальні зміни, треба довго і наполегливо працювати. Але потім приходять популісти від політики і обіцяють, що лозунги щось змінять за три дні. Ну максимум за три тижні. Якщо не щаститиме – то за три місяці. Але аж ніяк не довше. І тому ці люди обирають порожні балачки і лозунги. Та як відомо, у реальному житті лозунги не працюють – вони дають результат хіба на мітингах протягом кількох хвилин. Але електорат треба утримувати у тонусі, тому після лозунгів політики починають шукати тих, хто їм «заважає» втілити задумане у життя. На цих людей навішують ярлики і звинувачують у всіх смертних гріхах. Хоча насправді шлях вирішення проблем лише один – іти і працювати, - зауважує блогер.