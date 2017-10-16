Блогер: те, що зробив Путін – цілком у його стилі, а він майстер «кидка»



Блогер Мирослав Гай на персональній сторінці в соціальній мережі прокоментував новину про введення санкцій проти Північної Кореї Російською Федерацією, - про це інформує видання replyua.net.



Так, напередодні стало відомо, що російський президент Володимир Путін підписав нормативний акт, який передбачає запровадження санкцій проти північнокорейського режиму. Блогер нагадує, що саме Кремль надав Пхеньяну як ядерні розробки, так і засоби їх доставки у вигляді інформації про балістичні ракети. Путін проводив різноманітні випробування військової техніки в Північній Кореї, називаючи її другом і обіцяючи свій захист. Натхненний його обіцянками, лідер Північної Кореї практично довів свою державу до війни – і в цей момент Кремль його «кинув». Власне, так само він вчинив і з Донбасом.



Звісно, можна говорити про необхідність виконувати рішення Радбезу ООН, але все те, що відбулось навколо Північної Кореї – це повністю в стилі Путіна. Він майстер «кидка». На жаль чи на щастя, Путін забуває, що у законі про санкції, прийнятому в

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Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали Блогер Мирослав Гай на персональній сторінці в соціальній мережі прокоментував новину про введення санкцій проти Північної Кореї Російською Федерацією, - про це інформує видання replyua.net.Так, напередодні стало відомо, що російський президент Володимир Путін підписав нормативний акт, який передбачає запровадження санкцій проти північнокорейського режиму. Блогер нагадує, що саме Кремль надав Пхеньяну як ядерні розробки, так і засоби їх доставки у вигляді інформації про балістичні ракети. Путін проводив різноманітні випробування військової техніки в Північній Кореї, називаючи її другом і обіцяючи свій захист. Натхненний його обіцянками, лідер Північної Кореї практично довів свою державу до війни – і в цей момент Кремль його «кинув». Власне, так само він вчинив і з Донбасом.Звісно, можна говорити про необхідність виконувати рішення Радбезу ООН, але все те, що відбулось навколо Північної Кореї – це повністю в стилі Путіна. Він майстер «кидка». На жаль чи на щастя, Путін забуває, що у законі про санкції, прийнятому в США , він, поряд з диктаторами Ірану та Північної Кореї, значиться як ворог всього людства. І його нові «потішні санкцій» проти Пхеньяну цього факту ніяк не змінять, - підсумовує блогер.