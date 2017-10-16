Нусс: що більше навколо Саакашвілі кримінальних авторитетів, то менше прибічників у нього лишається серед політиків

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За словами політичного аналітика Павла Нусса, колишній очільник Одеської обласної адміністрації Михайло Саакашвілі збирає навколо себе союзників із сумнівною репутацією, - про це інформаційному порталу replyua.net стало відомо з допису, оприлюдненого оглядачем на власній сторінці у соціальній мережі.Так, блогер нагадує, що вчора було затримано трьох чоловіків, які служать в особистій охороні найближчого прибічника Саакашвілі Давида Сакварелідзе. Заарештовані, двоє серед яких є раніше судимими, намагались придбати два автомати Калашникова та три гранатомета. Ними вони ймовірно хотіли скористатись на завтрашній акції.Як наголошує Нусс, що більше навколо Саакашвілі збирається так званих «кримінальних авторитетів» як грузинського, так і українського походження, то менше прагнуть опозиційні політики зв’язуватись з ним. Наприклад, Мустафа Найєм вже розкритикував Саакашвілі за необережність у виборі союзників. Анатолій Гриценко вирішив вичікувати. І навіть Юлія Тимошенко на останньому ефірі ухилилась від відповіді на питання про те, чи виступає її політична сила одним із організаторів дійства 17 жовтня. Цирк продовжується, - підсумовує Нусс.