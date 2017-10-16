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Блогер: Саакашвілі хотів вбивати українців на завтрашньому мітингу

Блогер: Саакашвілі хотів вбивати українців на завтрашньому мітингу
За словами українського блогера Мирослава Олешка, деякі політики, які організовують мітинг 17 жовтня, послуговуються незаконними методами, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача, який останній оприлюднив у соціальній мережі.

Блогер зауважує, що вчора СБУ оприлюднила новину, яка у наших ЗМІ пройшла практично непоміченою. Тим не менш, вона надзвичайно серйозна: співробітники правоохоронних органів затримали кількох чоловіків, які намагались купити зброю - два автомати АК-47 та три гранатомета. Один із затриманих має прізвисько «Меч» і є заступником керівника особистої охорони Давида Сакварелізде – найближчого сподвижника Саакашвілі. Другий затриманий «Кий», член найближчого кола Сакварілідзе, раніше судимий і отримав п’ять років ув’язнення (виконання покарання відстрочили на один рік). «Француз» (Сергій Фесенко) є керівником особистої охорони Сакварелідзе. Він теж має багату біографію – раніше відсидів 12 років за вбивство.

Всі ці люди штурмували кордон в Шегинях і «проносили» через нього Саакашвілі. А зараз надумали вбивати українців. Ймовірно, зброя була їм потрібна для того, аби влаштувати криваві провокації під час мітингу. Далі звинуватити у всьому цьому українську владу - напевне, у «Русі нових сил» сподіваються, що це допоможе радикалізувати суспільство. Минула вже доба з моменту, коли СБУ затримала соратників Саакашвілі, але він чомусь мовчить. Будує нові плани для своїх кривавих провокацій? – зауважує блогер.
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