валюта
СпецтемаСМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому

Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому
«Прорив кордону» на пункті пропуску «Шегині» та подальша активність колишнього очільника Одеської обласної державної адміністрації Михеїла Саакашвілі ознаменувався цікавою деталлю - політик наголосив, що у нього вкрали паспорт. Але документ про особу, як виявилось, мав не настільки драматичну долю, - інформує видання replyua.net з посиланням на допис у соціальній мережі, оприлюднений журналістом Володимиром Бойком.

Так, Бойко нагадує, що Саакашвілі, перебуваючи у Львові на наступний день після свого вторгнення до України, зауважив, що прикордонники буцімто викрали його паспорт. Більше того, політик наполягав, що його паспортний документ зараз лежить на столі в кабінеті президента. Саме посилаючись на відсутність паспорта та неможливість ідентифікувати його особу, Саакашвілі відмовився підписувати протокол про адміністративне правопорушення, який йому намагались вручити правоохоронці.

Тим не менш, доля паспортного документа виявилась не настільки буремною як про те розповідав політик. Раптом сталось чудо – девятого жовтня 2017 року Саакашвілі вирішив відвідати футбольний матч між збірними України та Хорватії. Для цього він перед входом на стадіон пред’явив паспорт (як відомо, на стадіони пускають за паспортами). Більше того, доказ своєї відвертої брехні сам Саакашвілі розмістив на Ютубі, - зауважує Бойко.
Знахідка місяця: виявляється, паспорт Саакашвілі весь час був при ньому
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
17 окт 2017
6935

Журналист: только вдумайтесь, кто сегодня оказался под Радой, и с какими требованиями там стоит

Складывается ощущение, что под Верховной Радой стоят за отмену неприкосновенности здравого смысла. Ведь только вдуматься, кто там сегодня стоит с транспарантами – Пожарные Чернобыля, профсоюз

17 окт 2017
4344

Карпенко: организаторы «акции 17-го» – это не весь народ и поэтому не имеют права говорить за весь народ

Известный украинский блогер Богдан Карпенко в своем блоге пишет о том, что нашим дорогим известным «антикоррупционерам», «активистам», «журналистам», которые так активно эти дни манипуляциями

Последние новости

Політолог: пахне ще одним політичним провалом Кремля на європейському напрямку

Блогер: касові збори фільму українського виробництва перевершили всі сподівання

Національна поліція порушила провадження за фактом насильства щодо правоохоронців

Політолог: після цього ганебного інциденту будь-які сумніви у скасуванні депутатської недоторканості вважаю зайвими

Нардеп: від того, що я побачила, у мене перехопило подих

Блогер: все будет решено в конце 2018-го, а завершено в 2019-ом

Донік: справжній протест – це мовчазна і сувора готовність тисяч людей померти за свої принципи і переконання

«Батькивщина» и «Оппоблок» завалят законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Геращенко: чому «нові обличчя» української політики буквально отримують оргазм від приниження інших?

Сазонов: якщо наші шановні депутати згодні на скасуванні депутатської недоторканості, то я – ні

Политолог: на фоне сегодняшних протестов украинцам не помешало бы вспомнить несколько цифр

Блогер: дивіться неуки, зараз для вас росіянці та грузини зроблять революцію

Блогер: россияне в своих городах больше двух собраться на улице не могут, зато сегодня на украинцев с критикой накинулись

Романенко: сегодняшнего Саакашвили «породила» сама же власть

Климкин рассказал о влиянии Кремля на политику Венгрии

Ляшко обиделся, что его законопроект не захотели рассматривать

Блогер: ось вони, справжні патріоти

Письменник: не варто на своєму горбу забезпечувати клоунам доступ до бюджетних грошей

Я вимагаю від Порошенка рішення про екстрадицію: Міша, пора додому – політолог

Акция протеста под Радой: митингующие развертывают палаточный городок

 Новости за день