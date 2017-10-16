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Експерт: Майданів у нас було багато, а «вистрелило» лише три

Експерт: Майданів у нас було багато, а «вистрелило» лише три
За словами військового та політичного оглядача Кирила Данильченка, є велика різниця між реальними Майданами та збориськами, на які учасники приходять за гроші, - інформує портал replyua.net з посиланням на допис блогера в соціальній мережі.

Так, Данильченко нагадує, що за короткий період незалежності України вона бачила чимало «майданів» - серед них були і справжні, і ті, які «вирували» за 150 гривень в день. Загадати хоча б податковий, мовний, афганський та чорнобильський за пільги, «Україна без Кучми», шахтарські протести ранніх 90-тих. Але серед них «вистрелили» лише три. Перший, Революція на граніті – це класичні мережеві схеми. З цих студентів, які протестували в умовах тоталітарного суспільства, зрештою вийшли з півтора десятки політиків першого ешелону. Вдруге три провідні політичні партії, які мали і своїх нардепів, об’єднались навколо одного кандидата - і ми отримали Ющенка-президента. Втретє так само три потужні парламентські сили зрозуміли, що якщо централізація навколо «Сім’ї» продовжиться, то скоро їх альтернативами стануть або тюрма, або еміграція.

Завтра ми побачимо різницю між заходами, які підтримує пів держави, і проеками, створеними під чергові вибори, рейтинг який знаходиться на позначці «Дарта Вейдера». Можливо, останні так активно розповідали про революцію в Фейсбуку, що самі почали в це вірити, але неможливо обманути еволюцію та логіку, в тому числі – і політичну. Неможливо робити «Майдан» без низової ланки партійної структури, а тому з завтрашнього мітингу нічого не вийде, - зауважує блогер.
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