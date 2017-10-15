Блогер: Сакашвілі остаточно пробив дно – такого не чекав навіть я

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За словами відомого блогера Мирослава Олешка, екс-губернатор Одеської області Михеїл Саакашвілі остаточно «пробив дно», - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, який оглядач розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер наголошує, що з цього моменту можна з певністю назвати Саакашвілі аморальною людиною, зрадником та колабораціоністом. Справа в тому, що вчора цей політик дав інтерв’ю журналісту-сепаратисту Руслану Коцабі. Олешко нагадує, що Коцабу звинувачували у протидії мобілізації, а захисником його була одіозна Тетяна Монтян. Після звільнення з СІЗО Коцаба став працювати з відомим прокремлівським блогером Анатолієм Шарієм. Більше того, Коцаба – частий гість на каналі терористів NewsFront, який доволі часто демонструє відеозаписи катувань українських військових.Коцаба відзначився і поїздками до окупованого Криму – там він за кошти каналу «ПролитНавигатор» знімав сюжети про те, як добре живеться в окупації. Зараз Коцаба став ведучим на каналі Мураєва, і Саакашвілі не бачить нічого поганого в тому, щоб спілкуватись з пособником терористів, який інформаційно воює проти України. Примітно, що у кінці розмови Саакашвілі сказав Коцабі, що вони здобудуть «спільну перемогу». Ну що ж, зараз вони теж мають дещо спільне – обох занесено до бази центру «Миротворець», - підсумовує Олешко.