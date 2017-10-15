Блогер: ця новина неймовірно тривожна

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За словами блогера Аллана Левітова, інформація, яка надходить від правоохоронних органів, вказує на те, що на мітингу так званої «опозиції», яку вже встигли охрестити Антимайданом, можуть відбутись криваві провокації, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Зокрема, Служба безпеки України повідомила, що її співробітники змогли запобігти розробці силового сценарію, який мав бути відпрацьований під час мітингу 17 жовтня 2017 року. З цього приводу блогер зауважує, що його непокоїть кілька підозр. За його словами, ця ниточка, яку розплутали співробітники СБУ, може бути не єдиною, за якою кремлівські куратори української «опозиції» вирішили відпрацювати силовий сценарій.Левітов наголошує, що метою організаторів мітингу може бути зовсім не «захоплення влади» (всі розуміють, що сил у так званої опозиції для цього явно недостатньо), а створення максимально кривавої картинки. Жадібне до грошей населення, яке прийде на мітинг за 180 гривень з голови, може стати лише фоном для збройних провокацій. А з цього моменту можна використовувати цю ситуацію так, як захочеться. На Заході можна проводити нарратив «вони гірші за Януковича», на Сході «хунта розстріляла мітингувальників», а для внутрішнього використання можна кричати, що «30 листопада 2013 року повторюється», - зауважує блогер.