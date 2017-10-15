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Казанський: здається, в Україні постійно когось вбивають та підривають

Казанський: здається, в Україні постійно когось вбивають та підривають
За словами журналіста Дениса Казанського, інформаційний фон доволі часто може сильно відрізнятись від реальності, - про це інформує видання replyua.net, посилаючись на допис оглядача, опублікований ним сьогодні у соціальній мережі.

Зокрема, Казанський наводить показники рівня злочинності, озвучені Національною поліцією. Наприклад, заступник очільника цього правоохоронного органу В’ячеслав Аброськін зауважує, що протягом дев’яти місяців поточного року правоохоронцями було зареєстровано тисячу сто вісімдесят п’ять умисних убивств. Як не парадоксально, але це є найнижчим показником за останні десять років. Аброськін надає також відповідну інфографіку, яка вказує, що значне зростання зазначених видів злочинів припало на 2014-2015 роки. Далі, у 2016 та 2017 роках відбувся різкий спад – ймовірно, далось взнаки реформування правоохоронних органів, зникла атмосфера вседозволеності та відчуття «останнього дня».

Як зауважує Казанський, ці повідомлення, хоч вони і підтверджуються реальними фактами, ніяк не корелюють з його суб’єктивними відчуттями. З огляду на інформаційний фон у нашій країні, здається що у нас постійно когось вбивають та підривають, - зазначає журналіст.
Казанський: здається, в Україні постійно когось вбивають та підривають
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