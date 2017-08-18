валюта
Спецтема«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

У НАБУ розповіли, до яких хитрощів вдається нардеп Поляков, аби не виконувати умови запобіжного заходу

У НАБУ розповіли, до яких хитрощів вдається нардеп Поляков, аби не виконувати умови запобіжного заходу
Сьогодні, 18 серпня, у Солом’янському районному суді Києва відбулося засідання з приводу клопотання сторони обвинувачення щодо зняття застави Максима Полякова розміром 304 тисячі гривень через те, що він не виконує умови обраного для нього судом запобіжного заходу, , інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

В рамках цієї справи сьогодні було допитано детектива НАБУ Іллю Статуру. Він двічі був учасником спроб одягти на нардепа електронний браслет. За його словами, обидва рази політик відмовлявся одягати браслет, заявляючи, що це не передбачено конституційними нормами, зокрема, його статусом народного депутата. В свою чергу захист Полякова заявляв, що двічі було порушено процедуру застосування електронного засобу контролю. Адвокати нарікали на те, що процедура передбачає, що проводити її обов’язково має саме детектив, а не поліцейський, а також вона має відбуватися за місцем прописки або постійного проживання.

Щоправда захисники нардепа визнали, що 14 серпня, коли втретє Полякова викликали в Черкасах для виконання судової ухвали і процедура була виконана належним чином, парламентар тоді вже знявся з реєстрації в Умані. В свою чергу прокурори заявили, що подібні дії нардепа Полякова, є умисним перешкоджанням виконанню ухвали суду.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Срочно: «Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста
Важное за сутки
17 авг 2017
6421

Блогер: запам’ятайте цей день в історії – сьогодні західні країни самі відмовилися від великих російських грошей

Український блогер Лідія Гайдар у своєму блозі пише про те, що сьогодні дійсно історична подія, коли західні країни самі відмовилися від великих російських грошей, звісно поки вони ще є в Росії.

Последние новости

Черговий запис Трампа в Twitter викликав нову хвилю обурення

Російський журналіст: не спішіть радіти припиненню існування LifeNews

Мать, погибшей в следствии теракта в США Хеатер Хайер: я никогда не прощу Трампа и не пожму ему руку

У НАБУ розповіли, до яких хитрощів вдається нардеп Поляков, аби не виконувати умови запобіжного заходу

В МИД Украины назвали приезд Путина в Севастополь циничным пренебрежением нормами международного права

Гройсман поскаржився на проблеми підприємців: щоб проплити річкою, треба 47 дозволів

Блогер: росіяни помилились, шукаючи «друга» в Китаї

СМИ сообщили о закрытии российского телеканала Life

Росія готувала теракти в Україні – СБУ

Прес-центр АТО: терористи використовують тактику «випаленої землі»

Пентагон застеріг КНДР від воєнних дій

Мати загиблої від теракту в Шарлотсвіллі не бажає говорити з Трампом

Казанський: з логікою у Кремлі щось не так (відео)

Розслідування атаки вірусу Petya.A: компанія M.E.doc є потерпілою стороною – глава Кіберполіції

Експерт: пора заснувати українську премію Дарвіна

На ремонт доріг в 2017 році виділили майже 10 млрд грн – Укравтодор

СБУ разоблачила на взятках руководителя отделения полиции международного аэропорта «Харьков», который прошел переаттестацию

Обшук у високопоставленого поліцейського: соціальні мережі шоковані (фото)

Росія отримає українські турбіни через Індію - ЗМІ

В Канаде сообщают о «беспрецедентном» потоке беженцев из США

 Новости за день