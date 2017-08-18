У НАБУ розповіли, до яких хитрощів вдається нардеп Поляков, аби не виконувати умови запобіжного заходу

Сьогодні, 18 серпня, у Солом’янському районному суді Києва відбулося засідання з приводу клопотання сторони обвинувачення щодо зняття застави Максима Полякова розміром 304 тисячі гривень через те, що він не виконує умови обраного для нього судом запобіжного заходу, , інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
В рамках цієї справи сьогодні було допитано детектива НАБУ Іллю Статуру. Він двічі був учасником спроб одягти на нардепа електронний браслет. За його словами, обидва рази політик відмовлявся одягати браслет, заявляючи, що це не передбачено конституційними нормами, зокрема, його статусом народного депутата. В свою чергу захист Полякова заявляв, що двічі було порушено процедуру застосування електронного засобу контролю. Адвокати нарікали на те, що процедура передбачає, що проводити її обов’язково має саме детектив, а не поліцейський, а також вона має відбуватися за місцем прописки або постійного проживання.
Щоправда захисники нардепа визнали, що 14 серпня, коли втретє Полякова викликали в Черкасах для виконання судової ухвали і процедура була виконана належним чином, парламентар тоді вже знявся з реєстрації в Умані. В свою чергу прокурори заявили, що подібні дії нардепа Полякова, є умисним перешкоджанням виконанню ухвали суду.