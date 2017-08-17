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Блогер про Шабуніна: такі не тонуть, таких не саджають

Блогер про Шабуніна: такі не тонуть, таких не саджають
Як нагадує replyua.net, у мережі вже кілька днів обговорюють повідомлення про підозру, яке вручили очільнику ЦПК Віталію Шабуніну за завдання тілесних ушкоджень журналісту Всеволоду Філімоненку. За інформацією, яку постійно поширює ЦПК, Шабуніну може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Чи варто це вважати політичним переслідуванням та що дійсно загрожує Шабуніну розмірковує блогер Дмитро Вовнянко, - цей допис він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі.

Так, Вовнянко переконаний, що Шабунін точно не «сяде» - в Україні взагалі не саджають за набиту комусь пику. Ба, навіть більше – Шабунін не сяде навіть за тією статтею, за якою мав би. А причина цьому дуже проста – в Україні немає прокурорів, які б по крихті збирали кримінальну справу проти «великого антикорупціонера», і суддів, які б винесли відповідне рішення у справі. Ніхто з правоохоронців не хоче опинитись у прицілі наших чорноротих ЗМІ, Якщо не вірите, гляньте на справу генерала Назарова: там суддя наплював на всі докази у справі і виніс таке рішення, яке хотів «народ». У даному випадку буде теж саме – адже для цього Шабунін та його поплічники і ліплять для себе імідж «борців із системою».

Загалом, блогер зауважує, що чекає коли вже Шабунін остаточно дискредитує себе – з його пихатою зневагою до людей та істеричністю до цього моменту лишилось не так і довго. Бо інакше нам доведеться ще довго смакувати всі відтінки «антикорупціонера». Такі не тонуть – він ще й міністром стане, - прогнозує блогер.
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