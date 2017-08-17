Експерт: Тимошенко так відверто зіграла на боці ворога, що цьому може бути лише два пояснення

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Як нагадує replyua.net, питання, які виникли у зв’язку з публікацією у виданні New York Times статті, яка приписує українському «Південмашу» співпрацю з північнокорейським режимом, все ще лишаються на слуху. Незрозуміло, ні до яких наслідків призведе така публікація, ні хто безпосередньо виступив її замовником. Але реакція багатьох українських політиків була показовою, - зауважує політичний оглядач Тарас Чорновіл, - відповідний допис було розміщено на його сторінці в соціальній мережі.Так, Чорновіл зауважує, що на кілька тижнів брав відпустку, але зараз, по поверненню, має таке відчуття що нікуди і не зникав із інформаційного потоку. Єдине, що його шокувало – це реакція низки українських політиків на так звану «ракетну провокацію».Особливо відзначилась «улюблена актриса» політолога – Юлія Тимошенко. За словами політолога, для того, щоб лідерка «Батьківщини» так відверто зіграла на боці ворога, може бути дві причини. По-перше, Тимошенко могла повністю втратити здоровий глузд, по-друге, відчути абсолютну безкарність за своє колаборантство. Більше того – складається враження, що коли задумували цю типову провокацію, то володіли гарантіями, що завдяки реакції Тимошенко буде отримано максимальний розголос. Загалом, без такої скандальної заяви Тимошенко шкірка не коштувала б вичинки, - наголошує політолог.