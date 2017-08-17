Гройсман: нужно спасать пенсионную реформу

Украинские депутаты пытаются внести множество нежелательных поправок в законопроект о пенсионной реформе, и, если поправки будут внесены, они полностью нивелируют вариант, предложенный правительством.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины. «Есть много поправок в этот закон, которые уже предоставили депутаты, и эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. Поэтому наша задача – спасти этот закон от такой, я бы сказал, разрушающей модификации», - отметил премьер. По его словам, ответственность за проведение пенсионной реформы, именно за успешное проведение, будет лежать на каждом парламентарии, который проголосует за законопроект.
Премьер подчеркнул, что 282 нардепа поддержали законопроект в первом чтении, и, скорее всего, его удастся принять уже в сентябре. Напомним, что ранее правительство пообещало осовременить пенсии 1 октября текущего года. Миллионы украинцев смогут получить пусть и незначительную, но все-таки прибавку.