В адміністрації президента розвінчали чергову брехню російських «опозиціонерів»

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Як нагадує replyua.net, рішення про втрату громадянства екс-губернатором Одещини Михеїлом Саакашвілі викликало гостру критику з боку так званих російських «опозиціонерів» - наприклад, Костянтин Боровий почав хвацько закликати українців влаштувати протести на захист колишнього грузинського президента. Незважаючи на те, що їх заклики так і залишились без уваги, російські політики не заспокоюються і продовжують «народжувати фейки» з цього приводу, - повідомляє «Радіо Свобода».Зокрема, напередодні Костянтин Боровий у своєму відео на Ютуб розповів, що глава Литви Даля Грібаускайте буцімто відмовилась від зустрічі з Порошенком. За його словами, причиною цього слугувало обурення, яке викликала у Європейському Союзі втрата Саакашвілі громадянства. Зокрема, Боровий заявив: «Незважаючи на літо, сезон канікул і відпусток, у країнах Заходу піднімається хвиля. Грібаускайте відмовилась від зустрічі з Порошенком – це дуже символічний жест».Відтак, вже сьогодні один із чиновників Адміністрації президента відреагував на такий закид. Очільник Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко написав у соціальній мережі: «Особа, яка називає себе російським опозиціонером -Костянтин Боровий розповсюдив фейкову інформацію про те, що Грібаускайте відмовилась зустрітись з Порошенком, а причиною цьому слугує апатрид Саакашвілі. Декому потрібна допомога лікаря – зустрічатись Порошенко і Грібаускайте навіть не планували».