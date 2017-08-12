Эксперт: на следующих выборах в Украине могут победить популисты

Ирина Бекешкина, известный социолог и старший научный сотрудник Института социологии НАН, высказала мнение о том, что в 2019 году на парламентских выборах в Украине победу могут одержать популисты.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, Бекешкина отметила, что, согласно последним данным, сейчас лидирует Юлия Тимошенко, хотя и с небольшим отрывом. «Дальше кучно идут Петр Порошенко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович. У Тимошенко свой сторонник, а у Порошенко есть резерв - те, кто против Тимошенко. Как за Кучму голосовали», - заявила социолог. По ее словам, на выборах в Украине всегда победу одерживала оппозиция, и исключение составляет 1999 год, когда на второй срок пришел Кучма.
Бекешкина подчеркнула, что каждые выборы в Украине – это аукцион обещаний, поэтому популисты и побеждают. «Можно, конечно, было бы сказать: вот, вы такие вруны, много обещаете. А если говорить честно - пройдут на выборах те, кто не будет обещать, наберут достаточное количество голосов? Вряд ли», - добавила социолог.