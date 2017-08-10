валюта
СпецтемаЖурналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)

Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)
Як неодноразово інформувало видання replyua.net, російська пропаганда, особливо у питаннях, які стосуються України, скеровується з одного центру, який, ймовірно, надає вказівки – кому і що говорити. Журналіст Денис Казанський помітив, що у глашатаїв Кремля з’явилась нова «методичка», - про це він розповів на власній сторінці в соціальній мережі.

Так, нова теза російської пропаганди полягає в тому, що Україна, мовляв, перетворюється на бананову республіку. Навіть розмір населення держави у майбутньому спрогнозували – 10 мільйонів осіб. Саме ідея не нова, але цифра у 10 мільйонів раніше не озвучувалась. За останній місяць її встигли назвати народний депутат Михайло Добкін, луганський сепаратист Недовес та колишній член фракції «Батьківщина» Андрій Павловський.

Звісно, російські ЗМІ відразу ж взяли цю цифру на озброєння. Цікаво, що жоден із тих, хто озвучив цифру в 10 мільйонів, навіть для проформи не посилається ні на які дослідження чи статистику, ніхто не намагається обґрунтувати такі заяви. Чому саме 10? Чому не 25? Не 15? Не 1 мільйон 170 тисяч? Просто сказали назвати таку цифру – от всі і повторюють одну й ту ж маячню, ніби зчитуючи її в одного суфлера. Будемо слідкувати, хто ще озвучить нову «методичку», - зауважує Казанський.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: в четверг очень много важных новостей

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)

У Нідерландах затримали підозрюваних у справі про зараження курячих яєць

Корреспондент: к Украине приближается новая военная техника из России

У Туреччині провели обшуки і заарештували журналістів

Оппозиционер: белорусские силовики Путина любят больше, чем Лукашенко

Ученые подтвердили существование опасной планеты Нибиру

Російський журналіст: хочете знати про Росію? Я вам все розповім

Поклонская обвиняет в экстремизме Минкультуры России

У Росії підрахували збитки від блокування сайтів в Україні

Раскрытие секретных документов в США подтвердило существование инопланетян

Россия попытается воспользоваться расколом в польском обществе из-за Смоленской катастрофы

Политолог: Украине важно не проспать масляный бум, который уже вовсю охватил Европу

Эксперт: по вине Кремля Донбасс в огне, а некоторые украинские политики призывают помириться с РФ

Казанський: навіть в світі технологій терористи тримаються за мертвий «совок»

Випускники ПТУ та коледжів почнуть складати тести ЗНО

Блогер: скучили за Савченко? Тримайте черговий шедевр від «Надюхи»!

ЄС розширив санкції проти КНДР

Павло Правий: відкрийте очі! Ви дійсно думаєте, що нічого не міняється?

Посадовців Міноборони підозрюють у махінаціях на закупівлях бронежилетів

Политолог: Гройсман отыграется перед Порошенко, а значит вслед за Балчуном на выход попросят и Омеляна

 Новости за день