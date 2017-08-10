Блогер: скучили за Савченко? Тримайте черговий шедевр від «Надюхи»!

Як нагадує replyua.net, епатажна поведінка народного депутата Надії Савченко вже неодноразово ставала предметом обговорення в соціальних мережах. Цього разу вона знову утнула щось дивне – розповідає у власному блозі історик Павло Правий (Бондаренко).
Так, для тих, хто скучив за нардепом, вона підготувала справжній сюрприз. Пам’ятаєте її вимоги перепрофілювати кондитерську фабрику так, щоб вона випускала набої? То були лише квіточки. Цього разу Савченко в ефірі NewsOne взялася критикувати проект «Стіна». На думку видатної полководиці, інженерні споруди такого плану у випадку війни з Росією (не помітила війни за три з гаком роки?) армію не стримають. За її словами – це така решітка, на якій «курячі крильця смажать». Звісно, від наступу танків стіна не захистить. А якщо вдарити по ній із гаубиці «Мста» або тактичним ядерним зарядом – то взагалі нічого не залишиться.
Тому Савченко пропонує згадати Теслу, вставити в землю два штирі і подати через них електричний заряд. Крім того, на думку нардепа, пора воювати «космічними ракетами та космічними кораблями». Блогер зауважує: Надіє Вікторівно, зупиніться! Перестаньте лазити в телевізор, а краще займіться справою – починайте вже будувати «Зірку Смерті», космічну базу на Місяці та Центр бойової підготовки джедаїв.