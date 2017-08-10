Политолог: Гройсман отыграется перед Порошенко, а значит вслед за Балчуном на выход попросят и Омеляна

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После отставки главы «Укрзализницы» Войцеха Балчуна можно немного позавидовать поляку, который, как минимум, поимел с Украины 7 миллионов гривен. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, отставка Балчуна – это только одно из проявлений большой игры между президентом и премьером, властью и НАБУ. Раньше жертвами «схватки бульдогов под ковром» уже стали Глава ГФС Насиров, министр агрополитики Кутовой, на очереди – министр инфраструктуры Омелян, министр финансов Данылюк, Глава НБУ, еще ящик депутатов и чиновников.Как пишет политолог, «Балчун раздора» так сегодня шутят за кулисами этой пьесы второй акт которой Гройсман пока проиграл. Увольнение Балчуна, которого премьер поддерживал в конфликте с Омеляном, возврат «Укрзализницы» в подчинение Мининфраструктуры решением Окружного административного суда Киева, назначение на место Балчуна зама Омеляна – это победа президента. Руслан Бортник подчеркивает, что конфликт вокруг «Укрзализницы» имеет две плоскости: тактическая – контроль над финансовыми потоками «Укрзализницы» через фигуру «своего» директора. Вторая плоскость – стратегическая – за право скрытой приватизации активов «Укразилизницы» под видом корпоратизации. Причина размолвки проста – рост рейтинга Гройсмана, его попытки перетянуть на себя пиар-социальное одеяло – повышение минималки и пенсий, попытка дистанцироваться от тарифов, пиар на дорогах, а ведь кандидат от власти на 2019-й год должен быть один. Порошенко уже давно видит конкурента в Гройсмане, а окружение президента – врага в борьбе за место «младшего партнера» лидера нации.По мнению политолога, Гройсман попытается отыграться и следом за Балчуном вероятно уйдет и министр инфраструктуры Омелян. Ситуация для увольнения благоприятная. За Омеляном сейчас никто не стоит, отношения с Народным фронтом у него не очень, с президентом – тоже охладились из-за непомерных амбиций министра. Омелян в основном занимается самопиаром и политикой, а не управлением системой транспорта и инфраструктуры. Руслан Бортник подчеркивает, что в целом транспортной отрасли необходима срочная перезагрузка, ведь Украина буквально на глазах с транспортного моста между востоком и западом превратилась в «тупик». Ключевые транспортные потоки обтекают нашу страну через территорию Беларуси и других соседей. Отечественная инфраструктура застаревает и деградирует опережающими темпами.