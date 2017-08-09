Сазонов: Ось результати роботи Бальчуна

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Як нагадує replyua.net, сьогодні стало відомо, що очільник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун подав заяву про звільнення. Звісно, ця новина відразу викликала жваве обговорення пресі та в соціальних мережах. Політичний оглядач Кирило Сазонов також вказав на пару аспектів названої теми, - відповідний допис він розмістив у власному блозі на Фейсбук.Так, Сазонов зауважує, що, незважаючи на значний суспільний резонанс, сухі цифри свідчать не на користь екс-голови «Укрзалізниці». Наприклад, у минулому році на сто сорок робочих днів Бальчун був відсутній на робочому місці вісімдесят сім. Цього року ситуація не краща – зі ста трьох робочих днів очільник «Укрзалізниці» не приходив на роботу сорок п’ять. Як причини називають гастролі, концерти, відпустки та лікарняні.Але справа навіть не в цьому, а у векторі докладання сил. Всім, хто розуміється на «внутрішній кухні» великих державних підприємств, зрозуміло, що реформувати цього «левіафана» варто починаючи із хірургічної зачистки. Потрібно усунути клани від фінансових потоків, позбутись впливових «радників», вигнати цілу купу лобістів та корупціонерів. Вже це стане половиною справи. Інша частина реформи – заповнення вакантних місць. Тут не обійдешся просто хорошими людьми, потрібні професіонали-технарі. Власне, прибрати одних і поставити на їх місце інших – оце і є та операція, яку має провести новий начальник. Ні пігулки, ні мазі вже не допоможуть – метастази занадто глибоко, - зауважує блогер.