Портніков: грузинам потрібно чимало навчитись в українців, щоб Саакашвілі не робив більше таких огидних заяв

Журналіст Віталій Портніков на власній сторінці в соціальній мережі прокоментував скандальну заяву екс-губернатора Одещини Михеїла Саакашвілі, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, Портніков нагадує, що коли Саакашвілі був президентом Грузії, його суперники часто нагадували про його вірменське походження. У Тбілісі чомусь вважалось, що бути вірменином гірше, ніж грузином, і, маючи вірменське походження, політик не може бути главою держави. Здавалось, Саакашвілі активно протистоїть цим ганебним середньовічним тенденціям, але лише до пори до часу – сьогодні він сам почав розмову про етнічне походження голови МЗС Павла Клімкіна. Варто підкреслити, що йшлося не про професіоналізм, наявність російського паспорта чи про мовні навички – Саакашвілі особливо наголосив на етнічному проходженні Клімкіна. Важко вигадати більш огидну заяву.
Загалом, всім відомо про етнічне походження Клімкіна. Або Гройсмана. Або самого Портнікова. Але головне – свідомо зроблений вибір на користь України, готовність захищати її народ, культуру та історичну спадщину. Це і називається політичною нацією, яку ми отримали за результатами Майдану. І саме цьому Грузії варто повчитись у нас, перш ніж повчати нас самих, - наголошує Портніков.