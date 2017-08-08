валюта
СпецтемаВ Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Портніков: грузинам потрібно чимало навчитись в українців, щоб Саакашвілі не робив більше таких огидних заяв

Портніков: грузинам потрібно чимало навчитись в українців, щоб Саакашвілі не робив більше таких огидних заяв
Журналіст Віталій Портніков на власній сторінці в соціальній мережі прокоментував скандальну заяву екс-губернатора Одещини Михеїла Саакашвілі, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, Портніков нагадує, що коли Саакашвілі був президентом Грузії, його суперники часто нагадували про його вірменське походження. У Тбілісі чомусь вважалось, що бути вірменином гірше, ніж грузином, і, маючи вірменське походження, політик не може бути главою держави. Здавалось, Саакашвілі активно протистоїть цим ганебним середньовічним тенденціям, але лише до пори до часу – сьогодні він сам почав розмову про етнічне походження голови МЗС Павла Клімкіна. Варто підкреслити, що йшлося не про професіоналізм, наявність російського паспорта чи про мовні навички – Саакашвілі особливо наголосив на етнічному проходженні Клімкіна. Важко вигадати більш огидну заяву.

Загалом, всім відомо про етнічне походження Клімкіна. Або Гройсмана. Або самого Портнікова. Але головне – свідомо зроблений вибір на користь України, готовність захищати її народ, культуру та історичну спадщину. Це і називається політичною нацією, яку ми отримали за результатами Майдану. І саме цьому Грузії варто повчитись у нас, перш ніж повчати нас самих, - наголошує Портніков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе
Важное за сутки
08 авг 2017
11428

В Кремле всерьез нервничают, потому что помнят Афганистан 1986-го и американские «Stinger»

Получив «радость» в виде сообщения, что Штаты могут начать поставки в Украину Javelin, в Кремле задергались, потому что одно дело безнаказанно гнать в ОРДЛО танки и прочее железо, а совсем иное –

08 авг 2017
6499

Немцы грубо ответили послу Украины из-за гастролей группы Scooter в Крыму

Телеканал Германии ответил Андрею Мельнику, украинскому послу в Германии, на призыв вывести солиста группы из состава жюри популярного немецкого шоу в связи с его гастролями в Крыму. Как передает

08 авг 2017
5167

Марчук розповів, чому Медведчук представляє Україну в переговорах з Путіним

Котрий рік поспіль точиться чимало розмов стосовно того, чому Україну в тристоронній контактній групі представляє кум Путіна Віктор Медведчук. Представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої

Последние новости

Ахеджаков: «русский мир» еще ни один народ не сделал счастливым. Абхазия, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия…

Блогер: США перехопили ініціативу в росіян

Журналист: Абрамович может сказать спасибо Путину

Піонтковський: Кремль програв війну. Тепер у нього лишається чотири варіанти поведінки (відео)

Трамп и Польша имеют огромный «зуб» на Порошенко, – эксперт

В «Укрзалізниці» вибачилися за неробочі кондиціонери

Блогер: дивуюсь здатності наших журналістів влаштувати міжнародний скандал на порожньому місці

Клімкін різко відповів Саакашвілі на його звинувачення щодо наявності російського громадянства

Блогер: грузинам остается только пособолезновать: сначала поиздевалась Россия, потом позором нации стал Саакашвили

Портніков: грузинам потрібно чимало навчитись в українців, щоб Саакашвілі не робив більше таких огидних заяв

Сазонов: може, досить нам вказувати що робити?

Правоохоронці затримали 6 чиновників у справі про розкрадання коштів проекту «Стіна»

Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю

Казанський про черговий скандал: у нас гібридні воєнкоми на гібридній війні

Результаты нового соцопроса: Трамп самый непопулярный президент в новейшей истории США

Журналіст: хтось із них двох ідіот

У Євросоюзі загострюється «яєчний скандал»

Геращенко різко висловилася на адресу західних партнерів України

У Міграційній службі назвали причину затримку з видачею біометричних паспортів

Муженко пояснив, коли варто чекати на зміну формату АТО

 Новости за день