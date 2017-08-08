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Сазонов: може, досить нам вказувати що робити?

Сазонов: може, досить нам вказувати що робити?
Блогер Кирило Сазонов аналізує останні заяви Управління верховного комісара ООН у справах біженців, - відповідний допис, за інформацією новинного порталу replyua.net, оглядач розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, нещодавно Управлінням верховного комісара Організації об’єднаних націй у справах біженців та переміщених осіб було оприлюднено рекомендації, які стосуються взаємодії з внутрішньо переміщеними особами в Україні. На думку міжнародної організації, Києву не варто прив’язувати отримання пенсії та деяких соціальних пільг до факту реєстрації особи в якості внутрішньо переміщеної особи.

Блогер зауважує, що в даному випадку доцільно згадати ще радянський фільм «Москва сльозам не вірить» - одна з його героїнь зауважувала: не вчіть мене жити, краще допоможіть матеріально. Схожа ситуація у нас з міжнародними організаціями – вони б краще грошима нам допомогли, а не порадами. Якщо сумніваєтесь у нашій чесності, то можете адресно – для сімей з дітьми та старими. З житлом у багатьох дійсно проблеми, а ви якраз могли б підсобити. Наприклад, компенсувати кошти, витрачені на покупку, або зробити інвестиції в побудову спеціальних селищ для розміщення ВПО. А то радників у нас хоч відбавляй, а от з грошима чомусь ніхто не поспішає допомогти, - констатує блогер.
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