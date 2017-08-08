Журналіст: хтось із них двох ідіот

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Журналіст Євгеній Кузьменко на персональній сторінці в соціальній мережі коментує чергову гучну заяву екс-президента Грузії та екс-губернатора Одеської області Михеїла Саакашвілі, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, журналіст зауважує, що Саакашвілі не припиняє активності у соціальній мережі. Зокрема, сьогодні він зробив гучну і навіть скандальну заяву, за яку його вже встигли у соціальних мережах обізвати «борцем за расову та етнічну чистоту українців». Так, Саакашвілі наголосив, що очільник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін буцімто телефонує у всі держави, куди приїжджав чи планує приїжджати політик з претензіями. При цьому, за словами Саакашвілі, наскільки він сам розуміє, Клімкін етнічно не українець, народився на території РФ, говорить українською гірше грузинського екс-президента та має російське громадянство(!).Журналіст звертає увагу на цікаву фразу – «наскільки я розумію» - нею можна виправдати будь-які звинувачення. Але загалом тут вже одне з двох: ідіот або Клімкін (який за таких умов зберігає російське громадянство), або Саакашвілі (який кидається такими голослівними звинуваченнями). Час покаже, хто з них правий, - зауважує журналіст.