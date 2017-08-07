Поляков висунув НАБУ нові звинувачення

Перипетії довкола справи народного депутата Максима Полякова не припиняються. Цього разу сам політик заявив, що на черговому допиті детективи Національного антикорупційного бюро його «знову провокували», інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Після допиту у НАБУ Поляков заявив журналістам, що антикорупційне відомство «продовжило провокацію». За словами політика, його нібито намагалися спровокувати на отримання хабара, а також незаконно прослуховували. Поляков запевнив, що ці факти були зафіксовані і інформацію про це надіслали в Генпрокуратуру. Що ж стосується наступного допиту, то його дата, за словами нардепа, ще невідома.
Варто нагадати, Максим Поляков та інший нардеп Борислав Розенблат є фігурантами так званої бурштинової справи. Їх підозрюють у лобіюванні інтересів третіх сторін, що займаються видобутком бурштину, та отриманні хабара за це. Крім того, нардеп Поляков відмовляється носити електронний браслет та здавати закордонні паспорти. У зв’язку з цим у НАБУ заявлять, що проти політика можуть розпочати ще одне провадження за фактом невиконання рішення суду, який і обрав відповідний запобіжний захід.