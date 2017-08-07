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Блогер: Саакашвілі та Янукович вже почали дружити?

Блогер: Саакашвілі та Янукович вже почали дружити?
Як інформує replyua.net, блогер Мирослав Олешко порівнює двох колишніх президентів і доходить висновку про те, що вони мають чимало спільного, - відповідний допис оглядач розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер нагадує, що президенту-втікачу Віктору Януковичу за вчинені ним численні тяжкі злочини «світить» сумна перспектива провести решту свого життя в українській в’язниці. Відповідно, він не поспішає повертатись до власної держави з Росії і брати участь у судовому процесі щодо себе самого у якості підсудного. З іншого боку – Михеїл Саакашвілі, якого у Тбілісі чекає до одинадцяти років у в’язниці. Цей колишній президент теж не горить бажанням прибути на батьківщину і постати перед судом, реформою якого він так пишається.

Обидва діячі ненавидять українську владу та і всю Україну в цілому, як би вони не переконували у протилежному. Обидва вже зробили і продовжують робити все можливе для дискредитації України в інформаційному полі, звинувачуючи Київ у всіх можливих злодіяннях. Здається, що у них, незважаючи на декларовану належність до різних «таборів», чимало спільного. Цікаво, як скоро вони почнуть відкрито дружити? – цікавиться блогер.
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