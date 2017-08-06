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Добкин назвал Киев нефартовым местом для столицы Украины

Добкин назвал Киев нефартовым местом для столицы Украины
Во время выступления в прямом эфире программы «Гордон», выходящей на телеканале «112.Украина», нардеп Михаил Добкин, представляющий оппозиционный блок, заявил о том, что Киев должен поделиться частью столичных полномочий с Харьковом, сообщает replyua.net.

«С моей точки зрения, сегодня Киев – это нефартовое место для столицы Украины, так как здесь все время что-то не складывается. Хочу сразу сказать, что люблю Киев, я не оскорбляю нашу столицу или ее жителей, однако нужно четко понять, ким здесь являются киевляне. Возможно, киевлян, подобно москвичам, осталось всего несколько, всего несколько процентов», - отметил Добкин. Он считает, что в Харьков можно было бы частично перенести истеблишмент, определенные институты государственной власти.

«Некоторую часть полномочий можно перенести в другие регионы и без проблем работать. Например, Вашингтон является политической столицей США, а Нью-Йорк – деловой», - пояснил политик, подчеркнув, что часть полномочий в Харькове уже готовы на себя взять. «В этом городе очень большие человеческие ресурсы, в Харькове есть единственная вне Киева Национальная академия правовых наук», - сказал Добкин.
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