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Журналист: партию Савченко на выборах ждет грандиозный провал

Журналист: партию Савченко на выборах ждет грандиозный провал
Надежда Савченко, внефракционный депутат, вместе со своей партией проиграет на следующих выборах, и партия никогда не сможет попасть в Верховную Раду. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Роман Цимбалюк, известный журналист.

По его словам, у партии Савченко нет ни единого шанса, и все подобные проекты создаются лишь с одной целью – с помощью демократического способа убрать постмайдановскую власть. «Вот этим они и занимаются. Используют патриотическую риторику либо другую, но суть именно в этом», - считает журналист. Цимбалюк подчеркнул, что в данной ситуации не имеет никакого значения тот факт, что Савченко находилась в российской тюрьме, и она в Украине может восхвалять даже Путина – Украина была обязана вернуть Савченко, даже, если бы все знали, чем она потом будет заниматься на родине.

«То, что она сейчас делает, будучи представителем украинского парламента, мне не близко, но она гражданин Украины – может говорить тут все, что хочет и, наверное, делать абсолютные глупости, а у нас есть право за нее не голосовать, что, по моему ощущению, и произойдет», -добавил Цимбалюк.
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