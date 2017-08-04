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Екс-нардеп Мартиненко програв у швейцарському суді в рамках своєї корупційної справи

Екс-нардеп Мартиненко програв у швейцарському суді в рамках своєї корупційної справи
Колишній нардеп і представник Народного фронту у Верховній раді Микола Мартиненко програв у швейцарському суді, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Політик намагався в судовому порядку заблокувати передачу українській стороні документації, яка стосується панамської фірми, на швейцарські рахунки якої надходили імовірні хабарі для колишнього народного депутата. За даними швейцарської преси, ГПУ роками займалася гальмуванням надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Таким чином швейцарські правоохоронці так і не просунулися в цій справі допоки за цю справу не взялися представники НАБУ.

Згодом, в жовтні минулого року, у Швейцарії розпорядилися надати Україні всі дані про банківські рахунки панамської фірми Мартиненка, однак позов екс-нардепа зупинив цей процес. Розблокувати це питання вдалося лише через 8 місяців. Як стало відомо нині, 28 червня 2017 року рішенням Федерального суду Швейцарії було відмовлено у виконанні вимог Мартиненка, захисники якого заявляли, що передача інформації про швейцарські рахунки політика «зашкодить його діловій репутації»,
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