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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз

Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз
Блогер Олег Леусенко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться визначальною світлиною, яка яскраво показує вплив безвізового режиму на міграцію українських громадян закордон, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер розміщує світлини, на яких можна побачити традиційно одягнених українських бабусь в терміналу аеропорту Бориспіль, - вони чекали на посадку до літака, що мав прямувати на Будапешт. Як коментують користувачі мережі: «Ось що безвіз животворящий робить». Як пізніше з’ясувалось, ці жінки – учасники фольклорного ансамблю «Живиця» (Чернігівська область), які прямують на фестиваль до Угорщини. До обговорення долучився також і Міністр інфраструктури Володимир Омелян, який зауважив, що це «прекрасно».

Як наголошує блогер, це фото обов’язково потрібно показати Юлії Тимошенкота її фанатам. Саме вона неодноразово говорила, що скористатись безвізовим режимом зможуть хіба десять відсотків українців. А тут з’ясувалось, що пересічні громадяни отримали можливість більш-менш вільно подорожувати до Європейського Союзу, нехай навіть і маючи привід – поїздку на фестиваль. Хоча, очільниця «Батьківщини» точно скаже, що це «порохоботки», привезені з дачі Порошенка, - іронізує блогер.
Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз
Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз
Блогер: покажіть ці фото Тимошенко – це животворящий безвіз
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