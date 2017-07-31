Сазонов: коли депутати повернуться з відпустки, їм це не сподобається

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Блогер Кирило Сазонов прокоментував доволі знакову тенденцію, яку можна спостерігати в українських судах та правоохоронних органах. Як інформує новинний портал replyua.net, відповідний допис блогер розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер нагадує про новину, яка облетіла практично всі новинні агентства України – так, вперше Вищий адміністративний суд виніс кінцеве рішення у знаковій справі. Вона стосується водія автомобіля з іноземними номерами. У результаті водія було оштрафовано на чотириста двадцять тисяч гривень, а автівка була конфіскована. Такі тенденції можна побачити і на нижчому рівні – наприклад, днями Приморський суд Одеси наклав арешт на автомобіль. Цей транспортний засіб було свого часу викрадено у Литві, а потім нелегально ввезено на територію нашої держави.Блогер зазначає: з усією відповідальністю можна констатувати, що зачистка так званого «сірого ринку» почалась. Власне, у цій сфері чимала кримінальна складова. З іншого боку, допомагало і лоббі, яке реалізовувалось через деяких українських депутатів. Верховна Рада зараз у відпустці, що тим, хто тямить у цьому питанні, каже багато про що. Ну що ж, коли депутати повернуться з канікул, конфлікт вже буде вичерпано, - наголошує блогер.