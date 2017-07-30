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Журналіст розкрила чергову маніпуляцію Саакашвілі: йому пора в санаторій, відпочити від політики

Журналіст розкрила чергову маніпуляцію Саакашвілі: йому пора в санаторій, відпочити від політики
Активність екс-губернатора Одещини Михеїла Саакашвілі не перестає бути «гарячою» темою як для медіа, так і для пересічних користувачів соціальних мереж. Зокрема, багато журналістів почали порівнювати тези, озвучені політиком у численних інтерв’ю, знаходячи явні маніпуляції. Про одну з таких розповіла журналіст Катерина Рошук – відповідний допис розміщено на її сторінці в соціальній мережі.

Так, журналіст просить «слідкувати за руками». Наприклад, в інтерв’ю для CNN Саакашвілі наголосив, що Трамп мав всі підстави говорити про втручання України у його передвиборчу кампанію. Журналіст нагадує, що «втручанням» в США називають оприлюднення так званої «чорної бухгалтерії» Партії Регіонів – саме в ній фігурував головний політтехнолог Трампа Пол Манафорт. Публікував ці відомості ніхто інший як Сергій Лещенко. Виходить, за логікою Саакашвілі, саме Лещенко «грав у брудні олігархічні ігри».

В іншому інтерв’ю, даному журналістам «Української правди», Саакашвілі називає того самого Лещенка майбутнім української політики. Більше того, в реальності екс-губернатор вже півтора роки будує з Лещенком спільну політичну силу. Власне, шановному пану Михеїлу з’їздити б в санаторій, водички попити – видно, що людина втомилась від політики, - зауважує журналіст.
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