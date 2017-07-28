Тільки спробуйте сказати, що в Україні нічого не міняється – блогер

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Блогер Карл Волох на власній сторінці в соціальній мережі коментує ще одну українську реформу, яка проходить майже непоміченою широким загалом, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер зауважує, що у так звані «домайданні» часи стати суддею Верховного суду України було відносно просто – потрібно було «занести» один мільйон доларів – саме такий «тариф» було встановлено для цієї високої посади. Минулої ночі сталась, можна сказати, доленосна подія – Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила перших сто двадцять суддів (планується, що у Верховному суді буде двісті суддів – ред.). ці сто двадцять кандидатів пройшли через таке горнило конкурсів, перевірок і випробувань, яких до цього не траплялось в Україні і дуже рідко де зустрінеш у світі.Звісно, Громадська рада доброчесності не до кінця задоволена – мовляв, її позицію враховано не повнію і частина суддів стали такими лише а результаті політичних домовленостей. З іншого боку, чітких критеріїв оцінки Рада ще не напрацювала. Або ж правда десь посередині. Але факт лишається фактом до складу Верховного суду не прорвався жоден одіозний суддя, про «тариф» взагалі всі забули. Ну а ви продовжуйте кричати, що в країні нічого не міняється, - зауважує блогер.