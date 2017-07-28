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СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані

Блогер: скоро всі російські «консерви» будуть виявлені і жорстоко покарані
Як нагадує replyua.net, за білль, який передбачає застосування фінансових санкцій проти Російської Федерації, Корейської народно-демократичної республіки та Ірану, нещодавно проголосували обидві палати Конгресу США. Які наслідки це за собою тягне пояснив блогер Мирослав Гай, - відповідний допис міститься на його сторінці в соціальній мережі.

Так, Гай повідомляє, що одним із наслідків введення в дію цього закону є обов’язок Міністерства фінансів США, Державного департаменту США та Національної розвідки надати звіт про всіх високопоставлених політиків та бізнесменів, які перебувають у близьких стосунках з російським президентом Володимиром Путіним. Звіт повинен містити відомості про всі зв’язки цих осіб з Путіним, ознаки корупції, їх фінансовий стан, родинні та дружні зв’язки цих людей закордоном тощо.

Що це значитиме? Гроші в цих людей заберуть, родичів депортують, будь-яку можливість обійти санкції буде закрито. Що це значить для нас? Це значить, що крім зрозумілих приємних емоцій, ми отримаємо список всіх, хто пов'язаний з російським капіталом. Ми відкриємо для себе всі ці «консерви», всіх цих політиків з подвійним потрійним тощо громадянством, всіх фсб-шників у вишиванках. Всі фірташі, тимошенки і медведчуки будуть виявлені та жорстоко покарані. І в Україні карати будемо ми самі, - прогнозує блогер.
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