Блогер: Сааккашвілі належить до осіб, здатних на низькі вчинки

Відомий український блогер Карл Волох прокоментував активність, яку проявляє український політик грузинського походження Михеїл Саакашвілі у Сполучених Штатах у зв’язку з отриманням новини про втрату ним українського громадянства, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис, розміщений на сторінці оглядача в соціальній мережі.
Так, блогер наголошує, що постійне акцентування Саакашвілі на тому, що Порошенко буцімто власноручно заважав обранню Трампа, безсумнівно б’ють не стільки про президенту, скільки по всій державі. Зрозуміло, що такі заяви можуть негативно вплинути на стосунки між Україною та Сполученими Штатами, які є критичними для нашої держави. З цього всього можна зробити два основних висновки.
По-перше, як виявилось, Саакашвілі належить до когорти людей, які будучи розсердженими чи ображеними, здатні на дуже низькі вчинки, які взагалі лежать за межею добра і зла. По-друге, жодних теплих почуттів до України у Саакашвілі немає і, скоріше за все, ніколи не було. Вона просто була для нього зручним полігоном, на якому він розраховував почати з білого листа свою політичну кар’єру. А зараз у нього цього не вийшло і він готовий її втопити, лише б це зашкодило Порошенку, - наголошує блогер.