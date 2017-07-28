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Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно

Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно
Користувачі соціальних мереж обговорюють активність, яку розгорнув українсько-грузинський політик Михеїл Саакашвілі з приводу втрати ним громадянства, - про це інформує новинний портал replyua.net.

Як відомо, на момент оприлюднення новини про те, що Саакашвілі втратив громадянство, він перебував на території Сполучених Штатів. Там він дав кілька інтерв’ю, в яких звинуватив українців в «олігархічних іграх» навколо його персони. Крім того, екс-губернатор підтримав звинувачення, які висунув Трамп – мовляв, уряд України дійсно втручався у передвиборну кампанію в США. Прибічники Саакашвілі влаштували у Києві нечисленний мітинг.

Варто зауважити, що, як не дивно, так звані російські «опозиціонери» та «ліберали» теж піднялись на захист Саакашвілі – мовляв, українці мають вийти на Майдан, аби виказати свою підтримку грузинському екс-президенту. Саакашвілі, відповідно, з задоволенням ділиться у соціальних мережах їх дописами. Українські блогери Мирослав Олешко та Богдан Карпенко помітили доволі дивну тенденцію. Так, за їх словами, у 2008 році Олексій Навальний обзивав грузинів «гризунами», пропонував всіх їх видворити з території Росії, влаштувати блокаду або вдарити по Тбілісі крилатою ракетою. У 2017 році Саакашвілі підтримує відеозвернення Навального. Ви ще питаєте, чи потрібно було здихатись такого «громадянина України»? – наголошують блогери.
Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно
Соцмережі про активність Саакашвілі: дно пробито вже давно
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