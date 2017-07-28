Портніков: Саакашвілі варто навчитись проявляти повагу до держави, яка надала йому притулок у важкий для нього час



Як нагадує replyua.net, обурений втратою українського громадянства Михеїл Саакашвілі взявся поливати брудом Україну та українців на американських федеральних каналах. Український публіцист



Так, Портніков наголошує, що використання громадянства у політичній боротьбі – це за межею добра і зла. Паспорт в жодній цивілізованій державі не повинен ставати інструментом політичних маніпуляцій – ні в Україні, як це сталось з Саакашвілі, ні в Грузії, як це зробив свого часу сам Саакашвілі зі своїм опонентом Іванішвілі.



Однак, якщо Саакашвілі збирається повертатись в Україну і якщо його зізнання в любові нашій державі дійсно щирі, йому не варто шкодити нашій державі. Наприклад, заяви грузинського екс-президента про те, що Трамп правий і Україна дійсно втручалась у виборчу кампанію, не можна кваліфікувати ніяк інакше. Більше того, Саакашвілі, розповідаючи про «брудні ігри українських олігархів» навколо американських виборів, має знати, що єдиний політик з України, який дійсно оприлюднив шкідливі для Трампа відомості – його ж близький союзник Сергій Лещенко. У той же час, єдиний орган, який підтвердив цю інформацію – НАБУ, заступником керівника якого є соратник екс-губернатора Гізо Углава. Тобто, ці друзі Саакашвілі – «пішаки в іграх олігархів»? Якщо Саакашвілі вважає, що таким способом він мститься Порошенку, то він помиляється: він мститься Україні. І постраждають від його активності не «олігархи», а прості українці, які, захищаючи свою державу, потребують допомоги, у першу чергу – збройної. Звісно, Саакашвілі має право боротись за права, але варто проявляти повагу до країни, яка надала йому прихисток у скрутні для нього часи, - наголошує Портніков.

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Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян Як нагадує replyua.net, обурений втратою українського громадянства Михеїл Саакашвілі взявся поливати брудом Україну та українців на американських федеральних каналах. Український публіцист Віталій Портніков у своїй статті для «Еспресо» пояснив чому поведінка екс-губернатора Одещини неприпустима.Так, Портніков наголошує, що використання громадянства у політичній боротьбі – це за межею добра і зла. Паспорт в жодній цивілізованій державі не повинен ставати інструментом політичних маніпуляцій – ні в Україні, як це сталось з Саакашвілі, ні в Грузії, як це зробив свого часу сам Саакашвілі зі своїм опонентом Іванішвілі.Однак, якщо Саакашвілі збирається повертатись в Україну і якщо його зізнання в любові нашій державі дійсно щирі, йому не варто шкодити нашій державі. Наприклад, заяви грузинського екс-президента про те, що Трамп правий і Україна дійсно втручалась у виборчу кампанію, не можна кваліфікувати ніяк інакше. Більше того, Саакашвілі, розповідаючи про «брудні ігри українських олігархів» навколо американських виборів, має знати, що єдиний політик з України, який дійсно оприлюднив шкідливі для Трампа відомості – його ж близький союзник Сергій Лещенко. У той же час, єдиний орган, який підтвердив цю інформацію – НАБУ, заступником керівника якого є соратник екс-губернатора Гізо Углава. Тобто, ці друзі Саакашвілі – «пішаки в іграх олігархів»? Якщо Саакашвілі вважає, що таким способом він мститься Порошенку, то він помиляється: він мститься Україні. І постраждають від його активності не «олігархи», а прості українці, які, захищаючи свою державу, потребують допомоги, у першу чергу – збройної. Звісно, Саакашвілі має право боротись за права, але варто проявляти повагу до країни, яка надала йому прихисток у скрутні для нього часи, - наголошує Портніков.