Портніков: Саакашвілі варто навчитись проявляти повагу до держави, яка надала йому притулок у важкий для нього час

Як нагадує replyua.net, обурений втратою українського громадянства Михеїл Саакашвілі взявся поливати брудом Україну та українців на американських федеральних каналах. Український публіцист Віталій Портніков у своїй статті для «Еспресо» пояснив чому поведінка екс-губернатора Одещини неприпустима.
Так, Портніков наголошує, що використання громадянства у політичній боротьбі – це за межею добра і зла. Паспорт в жодній цивілізованій державі не повинен ставати інструментом політичних маніпуляцій – ні в Україні, як це сталось з Саакашвілі, ні в Грузії, як це зробив свого часу сам Саакашвілі зі своїм опонентом Іванішвілі.
Однак, якщо Саакашвілі збирається повертатись в Україну і якщо його зізнання в любові нашій державі дійсно щирі, йому не варто шкодити нашій державі. Наприклад, заяви грузинського екс-президента про те, що Трамп правий і Україна дійсно втручалась у виборчу кампанію, не можна кваліфікувати ніяк інакше. Більше того, Саакашвілі, розповідаючи про «брудні ігри українських олігархів» навколо американських виборів, має знати, що єдиний політик з України, який дійсно оприлюднив шкідливі для Трампа відомості – його ж близький союзник Сергій Лещенко. У той же час, єдиний орган, який підтвердив цю інформацію – НАБУ, заступником керівника якого є соратник екс-губернатора Гізо Углава. Тобто, ці друзі Саакашвілі – «пішаки в іграх олігархів»? Якщо Саакашвілі вважає, що таким способом він мститься Порошенку, то він помиляється: він мститься Україні. І постраждають від його активності не «олігархи», а прості українці, які, захищаючи свою державу, потребують допомоги, у першу чергу – збройної. Звісно, Саакашвілі має право боротись за права, але варто проявляти повагу до країни, яка надала йому прихисток у скрутні для нього часи, - наголошує Портніков.