Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Михаил Саакашвили, грузинский политик, лишенный украинского гражданства, заявил о том, что результаты опросов в Украине свидетельствуют о его высоком рейтинге среди политиков.
Как информирует replyua.net Саакашвили дал интервью ВВС и отметил, что Порошенко лишил его гражданства только по причине его популярности среди политиков Украины. Политик считает, что два процента, которые сейчас набрала его политическая сила – это хорошая цифра. «Ее рейтинг растет по мере того, как люди начинают связывать партию с моим именем. Это и напугало власть, потому что у меня есть отдельная популярность и отдельная очень сильная поддержка народа, и есть новая организация, которая связана с моим именем, которую я собирал и продолжаю собирать с нуля, в которой есть много очень хороших достойных людей», подчеркнул Саакашвили.
По его словам, эти люди являются региональными лидерами, а также членами парламента, но в настоящие время они лишь начинают подниматься, и у них еще все впереди. Ранее грузинский политик похвалил Дональда Трампа и раскритиковал «украинских олигархов». Напомним, что сейчас Саакашвили находится в США.