валюта
СпецтемаБлогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине
Михаил Саакашвили, грузинский политик, лишенный украинского гражданства, заявил о том, что результаты опросов в Украине свидетельствуют о его высоком рейтинге среди политиков.

Как информирует replyua.net Саакашвили дал интервью ВВС и отметил, что Порошенко лишил его гражданства только по причине его популярности среди политиков Украины. Политик считает, что два процента, которые сейчас набрала его политическая сила – это хорошая цифра. «Ее рейтинг растет по мере того, как люди начинают связывать партию с моим именем. Это и напугало власть, потому что у меня есть отдельная популярность и отдельная очень сильная поддержка народа, и есть новая организация, которая связана с моим именем, которую я собирал и продолжаю собирать с нуля, в которой есть много очень хороших достойных людей», подчеркнул Саакашвили.

По его словам, эти люди являются региональными лидерами, а также членами парламента, но в настоящие время они лишь начинают подниматься, и у них еще все впереди. Ранее грузинский политик похвалил Дональда Трампа и раскритиковал «украинских олигархов». Напомним, что сейчас Саакашвили находится в США.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
27 июл 2017
22994

Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції

За словами політичного оглядача Олексія Заводюка, він знає спосіб, яким російський президент Володимир Путін може одним махом розправитись з санкціями, введеними щодо нього Сполученими Штатами

27 июл 2017
4900

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

Канада, оказывая поддержку украинскому народу в период военной агрессии России, хочет показать, что на мировой арене Москва – это бесполезный актер. Как сообщает replyua.net, такую точку зрения глава

Последние новости

Погода в Украине: +37 и проливные дожди

В Санкт-Петербурге предотвратили теракт – ФСБ

Составлен рейтинг лучших в мире парков развлечений

В России произошел мощный взрыв на газопроводе

Жуткий ураган в Стамбуле разбил самолет и затопил улицы

Саакашвили рассказал о «бешеной популярности» в Украине

Певец Адамян пришел в восторг от отдыха в Крыму

Цимбалюк рассказал о главной ошибке матерей Клыха и Агеева

Блогер: сепаратисты и «ватники» одержали новую крупную «победу»

Опрос: большинство украинцев хотят получать «белую зарплату»

Палий: зачем ссориться из-за балабола, приносящего вред?

Публицист пояснил, в чем главная суть силы РФ против Украины

Джон Маккейн в очередной раз показал Трампу, что президент в США далеко не знаковая фигура

В Украине начал работать крупный международный газовый трейдер

Роналду заявил о желании иметь 7 детей

«Он вам не Келвин Кляйн»: в сети посмеялись над трусами Медведева

В Узбекистане арестовали Гульнару Каримову

Как в Киеве стихия бушевала, - фоторепортаж

Саакашвили пообещал вернуться в Украину осенью, когда будет «мобилизация»

Украинские производители агропродукции расширяют рынок для экспорта

 Новости за день