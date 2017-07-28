Саакашвили пообещал вернуться в Украину осенью, когда будет «мобилизация»

В интервью корреспондентам ВВС экс-председатель Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что еще вернется в Украину, и произойдет это после начала процесса мобилизации людей, поддерживающих его политическую силу. Об этом сообщает replyua.net.
«Я намерен вернуться в Украину, так как люд будут мобилизоваться, потому что в наших планах была их мобилизация в начале осени. При условии разрастания борьбы, и когда появится первая возможность, а я знаю, что это произойдет достаточно быстро, я непременно приеду и буду активно принимать участие», - подчеркнул Саакашвили. Он при этом полностью уверен, что возвращение в Украину ему не составит особого труда.
«Я исключаю это. Я считаю, что еще вернусь в Украину. Это я обещал украинцам, и свои обещания я всегда выполняю», - сказал Михаил Саакашвили, добавив, что он не владеет документами других стран. «Каких-либо документов из других стран у меня нет, и никогда не было желания получать их. Я владею совершенно законным украинским паспортом, который президент Петр Порошенко полностью незаконно отменил. Но в том, что законность восстановится, у меня нет никаких сомнений» - сделал вывод он.