Експерт: коли говорять про мовні проблеми в Україні, то плутають форму і зміст

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Як нагадує replyua.net, нещодавно в студії каналу ZIK відбувся конфлікт на мовному грунті між політологом Юрієм Романенком та журналістом Отапом Дроздовим. Політичний оглядач Олеся Яхно-Белковська на персональній сторінці в соціальній мережі зробила кілька ремарок з цього приводу.Так, Яхно-Белковська наголошує, що мовного конфлікту як такого в Україні немає. Наразі суспільство досягло консенсусу щодо того, що єдиною державною мовою має бути українська, що не обмежує використання інших мов для особистого спілкування. Такий же консенсус склався з приводу європейської інтеграції. Зараз на цьому полі роблять чимало корисних кроків – наприклад, встановлюють квоти україномовного контенту на радіо та телебаченні, просувають декомунізацію тощо. Але деякі провокатори й досі використовують мовну тему для провокацій та розпалювання конфліктів.У цьому контексті політолог наголошує, що важливіший не форма, а зміст. Наприклад, можна з цього приводу згадати Монтян, яка щирою українською мовою розповідає про свої мрії - часи, коли українців перевішають на ліхтарях. Або ж тисячі ботів з Ольгіно, які, скориставшись гул-перекладачем, під будь-яким дописом розміщають вимогу «писати українською». Це – атака на форму, притаманна гібридній війні. Але у нас має бути достатньо мудрості, щоб звертати уваги на зміст, - наголошує політолог.