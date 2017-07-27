валюта
СпецтемаПономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

Боровой: если прецедент с Саакашвили получит продолжение, на Украине можно ставить крест

Боровой: если прецедент с Саакашвили получит продолжение, на Украине можно ставить крест
Константин Боровой, российский оппозиционер, жестко прокомментировал лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Боровой считает, что таким способом Порошенко пытается удержать власть в Украине.

Он считает, что доверие к Саакашвили в Украине растет, а к Петру Порошенко оно сейчас нулевое, и не исключено, что президент Украины попытается наладить отношения со своим российским коллегой. «Это серьезная опасность для Украины. Если такой прецедент, как лишение гражданства Саакашвили, получит развитие, на Украине можно ставить крест. Через некоторое время, не договорившись с Саакашвили, Порошенко договорится с Путиным. То есть в лице Порошенко вы получите нового Януковича», заявил Боровой.

По его словам, возможно, Порошенко не сам догадался лишить гражданства грузинского политика, и ему кто-то дал такую подсказку, однако это серьезная подстава в том, что касается способов борьбы с оппонентами, и ситуация может критически ухудшиться. Более того, Боровой заявил, что после этого инцидента Порошенко должен добровольно покинуть должность главы государства.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
26 июл 2017
6886

Случилось то, чего никто не предполагал – Брюссель предупредил США о жесткой реакции, если санкции против России вступят в силу

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обрушился с критикой на принятый вчера Палатой Представителей США закон о санкциях против Ирана, России и Северной Кореи, сообщает официальный сайт телеканала

26 июл 2017
5220

«Чем вы думали?» В Интернете рассказали о крымчанах, которые плачутся на Россию

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают пост украинца, который не так давно вернулся из Крыма и рассказал, какие настроения среди проживающих там постоянно людей, хотя те и не хотят их

Последние новости

Боец АТО: Штаты «слили» Саакашвили, или Порошенко пошел против воли Штатов

Журналист рассказал, почему Саакашвили больше не устраивает Порошенко

Савченко заявила о планах участвовать в выборах президента

Журналист: кажется, Боровой сошел с ума

У европейской Украины есть не только внешний, но и внутренний враг, – социолог

«Бесполезный актер»: канадский премьер жестко высказался о России

1 августа вступит в силу Соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной

Республиканцы перестраховываются, лишая Трампа возможности не подписывать закон о санкциях против России, – CNN

Существование верховенства права в Украине является иллюзией – Марушевская

Йемен приближается к самой масштабной катастрофе, - ООН

Боровой: Не договорившись с Саакашвили, в скором времени Порошенко пойдет на примирение с Путиным

Боровой: если прецедент с Саакашвили получит продолжение, на Украине можно ставить крест

Составлен рейтинг городов, где больше всего не любят туристов

Впервые после развода: Джоли дала интервью и рассказала об очень личном

Журналист: мы приютили и жалеем царька, которого выперли из Грузии

Трамп в ярости, республиканцы в очередной раз подставили его при голосовании за отмену Obamacare

Будет федерализация: эксперт прокомментировал последствия для Украины последние переговоры лидеров «нормандской четверки»

Синоптики: ливни и грозы в Украине не прекратятся

В России нашли способ отомстить США за новые санкции

Синоптик: В Украине будет немножко тропиков

 Новости за день