Боровой: если прецедент с Саакашвили получит продолжение, на Украине можно ставить крест

Константин Боровой, российский оппозиционер, жестко прокомментировал лишение украинского гражданства Михаила Саакашвили. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Боровой считает, что таким способом Порошенко пытается удержать власть в Украине.
Он считает, что доверие к Саакашвили в Украине растет, а к Петру Порошенко оно сейчас нулевое, и не исключено, что президент Украины попытается наладить отношения со своим российским коллегой. «Это серьезная опасность для Украины. Если такой прецедент, как лишение гражданства Саакашвили, получит развитие, на Украине можно ставить крест. Через некоторое время, не договорившись с Саакашвили, Порошенко договорится с Путиным. То есть в лице Порошенко вы получите нового Януковича», заявил Боровой.
По его словам, возможно, Порошенко не сам догадался лишить гражданства грузинского политика, и ему кто-то дал такую подсказку, однако это серьезная подстава в том, что касается способов борьбы с оппонентами, и ситуация может критически ухудшиться. Более того, Боровой заявил, что после этого инцидента Порошенко должен добровольно покинуть должность главы государства.